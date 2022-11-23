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В Вирджинии произошла стрельба в магазине Walmart, есть жертвы

В Вирджинии произошла стрельба в магазине Walmart, есть жертвы В штате Вирджиния неизвестный устроил стрельбу в магазине Walmart, несколько человек погибли и получили ранения. По предварительным данным, жертв как минимум четверо, а стрелок мог покончить с собой.
Другие страны
23 ноября 2022 г. 09:17
В Вирджинии произошла стрельба в магазине Walmart, есть жертвы

В штате Вирджиния неизвестный устроил стрельбу в магазине Walmart, несколько человек погибли и получили ранения. По предварительным данным, жертв как минимум четверо, а стрелок мог покончить с собой.

Как передает Report, об этом передает Daily Star.

Издание сообщает, что один из менеджеров магазина начал "беспорядочную стрельбу". О его мотивах пока ничего не известно. Предположительно, в числе погибших - несколько сотрудников магазина.

СМИ сообщают о том, что на место ЧП прибыло более 40 машин экстренных служб.

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Версия на английском языке Multiple injuries reported in shooting at Virginia Walmart

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