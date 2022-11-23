В Вирджинии произошла стрельба в магазине Walmart, есть жертвы

В штате Вирджиния неизвестный устроил стрельбу в магазине Walmart, несколько человек погибли и получили ранения. По предварительным данным, жертв как минимум четверо, а стрелок мог покончить с собой.

В штате Вирджиния неизвестный устроил стрельбу в магазине Walmart, несколько человек погибли и получили ранения. По предварительным данным, жертв как минимум четверо, а стрелок мог покончить с собой.

Как передает Report, об этом передает Daily Star.

Издание сообщает, что один из менеджеров магазина начал "беспорядочную стрельбу". О его мотивах пока ничего не известно. Предположительно, в числе погибших - несколько сотрудников магазина.

СМИ сообщают о том, что на место ЧП прибыло более 40 машин экстренных служб.