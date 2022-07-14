В Вирджинии не менее 44 человек пропали без вести во время наводнения

Сотрудники экстренных служб проводят поисковую операцию после наводнения, произошедшего в округе Бьюкенен штата Вирджиния.

Сотрудники экстренных служб проводят поисковую операцию после наводнения, произошедшего в округе Бьюкенен штата Вирджиния.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, без вести пропали по меньшей мере 44 человека, информации о погибших пока нет.

По информации правоохранителей, наводнение вызвано сильными дождями, которые начались во вторник. Вскоре после начала ливня часть дорог округа была перекрыта, а линии связи перестали работать.

Сообщается, что губернатор штата объявил о введении чрезвычайного положения, чтобы в кратчайшие сроки разрешить ситуацию.