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В Вирджинии не менее 44 человек пропали без вести во время наводнения

В Вирджинии не менее 44 человек пропали без вести во время наводнения Сотрудники экстренных служб проводят поисковую операцию после наводнения, произошедшего в округе Бьюкенен штата Вирджиния.
Другие страны
14 июля 2022 г. 19:55
В Вирджинии не менее 44 человек пропали без вести во время наводнения

Сотрудники экстренных служб проводят поисковую операцию после наводнения, произошедшего в округе Бьюкенен штата Вирджиния.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, без вести пропали по меньшей мере 44 человека, информации о погибших пока нет.

По информации правоохранителей, наводнение вызвано сильными дождями, которые начались во вторник. Вскоре после начала ливня часть дорог округа была перекрыта, а линии связи перестали работать.

Сообщается, что губернатор штата объявил о введении чрезвычайного положения, чтобы в кратчайшие сроки разрешить ситуацию.

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