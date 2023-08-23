В Винницкой области Украины при ДТП погибли девять человек

В Винницкой области 22 августа, столкнулись легковой и грузовые автомобили. В результате ДТП погибли 9 человек.

В Винницкой области столкнулись легковой и грузовые автомобили. В результате ДТП погибли 9 человек.

Как передает Report , об этом сообщили РБК-Украина в полиции Винницкой области.

"Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Винницкой области, в котором погибли девять человек", - говорится в заявлении.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Бродецкое Хмельницкого района в 19:28 по местному времени.

По предварительной информации следствия, в результате столкновения "ВАЗа" с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых - дети.

На месте происшествия работают следователи областного главка, полицейские отделения полиции № 2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.