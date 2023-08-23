В Винницкой области Украины при ДТП погибли девять человек

В Винницкой области столкнулись легковой и грузовые автомобили. В результате ДТП погибли 9 человек.
Как передает
"Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Винницкой области, в котором погибли девять человек", - говорится в заявлении.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Бродецкое Хмельницкого района в 19:28 по местному времени.
По предварительной информации следствия, в результате столкновения "ВАЗа" с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых - дети.
На месте происшествия работают следователи областного главка, полицейские отделения полиции № 2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.