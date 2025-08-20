В Вильнюсе временно было останавлено воздушное движение из-за БПЛА вблизи аэропорта

В столице Литвы временно прекращали воздушное движение в аэропорту после того, как вблизи Вильнюса был зафиксирован беспилотный летательный аппарат.

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на представителя аэропорта Тадаса Василяускаса.

"Службы аэропорта отреагировали усилением патрулирования и наблюдения в районе. Воздушное движение в ночь на среду, 20 июля, было остановлено примерно на 30 минут, затем полностью восстановлено", - заявил он.

Из-за перебоев был задержан вылет рейса в Тель-Авив, а несколько прибывающих самолетов были вынуждены кружить в зоне ожидания перед посадкой, что привело к задержкам на 15-20 минут.