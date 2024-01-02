В Вильнюсе после взрывов загорелся пятиэтажный дом

Многоквартирный пятиэтажный дом после нескольких взрывов неясного происхождения загорелся в Вильнюсе.

Многоквартирный пятиэтажный дом после нескольких взрывов неясного происхождения загорелся в Вильнюсе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, пожарные уже обнаружили тело одного человека, однако подобраться к нему "невозможно из-за нестабильности конструкций здания".

"Личность, пол, возраст еще не установлены", - сказал журналистам представитель противопожарно-спасательного департамента Донатас Гурявичюс.

Жители всех 30 квартир дома эвакуированы, они находятся в освобожденном для них помещении детского сада.

В доме прогремели взрывы, которые, по словам очевидцев, были слышны за километр от здания. Пять человек ранее были доставлены в профилактических целях в больницы.