В Вильнюсе после взрывов загорелся пятиэтажный дом

Многоквартирный пятиэтажный дом после нескольких взрывов неясного происхождения загорелся в Вильнюсе.
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"Личность, пол, возраст еще не установлены", - сказал журналистам представитель противопожарно-спасательного департамента Донатас Гурявичюс.
Жители всех 30 квартир дома эвакуированы, они находятся в освобожденном для них помещении детского сада.
В доме прогремели взрывы, которые, по словам очевидцев, были слышны за километр от здания. Пять человек ранее были доставлены в профилактических целях в больницы.