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В Вильнюсе после взрывов загорелся пятиэтажный дом

В Вильнюсе после взрывов загорелся пятиэтажный дом Многоквартирный пятиэтажный дом после нескольких взрывов неясного происхождения загорелся в Вильнюсе.
Другие страны
2 января 2024 г. 19:41
В Вильнюсе после взрывов загорелся пятиэтажный дом

Многоквартирный пятиэтажный дом после нескольких взрывов неясного происхождения загорелся в Вильнюсе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, пожарные уже обнаружили тело одного человека, однако подобраться к нему "невозможно из-за нестабильности конструкций здания".

"Личность, пол, возраст еще не установлены", - сказал журналистам представитель противопожарно-спасательного департамента Донатас Гурявичюс.

Жители всех 30 квартир дома эвакуированы, они находятся в освобожденном для них помещении детского сада.

В доме прогремели взрывы, которые, по словам очевидцев, были слышны за километр от здания. Пять человек ранее были доставлены в профилактических целях в больницы.

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