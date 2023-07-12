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В Вильнюсе началась встреча Байдена и Зеленского

В Вильнюсе началась встреча Байдена и Зеленского На полях саммита НАТО в Вильнюсе началась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. На встрече, как ожидается, главы двух государств затронут вопросы передачи Украине американских дальнобойных ракет и перспективы поставок истре
Другие страны
12 июля 2023 г. 18:54
В Вильнюсе началась встреча Байдена и Зеленского

На полях саммита НАТО в Вильнюсе началась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. На встрече, как ожидается, главы двух государств затронут вопросы передачи Украине американских дальнобойных ракет и перспективы поставок истребителей F-16.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Встреча началась с шуточной фразы Джо Байдена: "Плохие новости для вас — мы никуда не денемся, вы застряли с нами, спасибо". "Вам спасибо большое", — ответил Владимир Зеленский.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в преддверии встречи говорил, что господин Байден "прямо объяснит" Владимиру Зеленскому, почему страна не была принята в НАТО на саммите.

Кроме того, отмечал господин Салливан, на встрече будут обсуждаться поставки дальнобойных американских ракет Украине. Что касается поставок истребителей F-16, то, как отметил Джейк Салливан, они будут переданы ВСУ теми европейскими странами, у которых есть эти самолеты.

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Версия на азербайджанском языке Bayden və Zelenskinin Vilnüsdə görüşü başlayıb

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