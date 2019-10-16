В Вильнюсе из аэропорта эвакуировали 400 человек

Массовая эвакуация была проведена в Вильнюсском международном аэропорту из-за ручной дымовой гранаты, обнаруженной в багаже одного из пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил журналистам представитель аэропорта Тадас Василяускас.

"В багаже одного из пассажиров была обнаружена дымовая граната. Принято решение об эвакуации людей из пассажирских терминалов", - сказал он. Около 400 человек были сопровождены на улицу.

На место происшествия прибыли бойцы антитеррористического подразделения "Арас".

По словам представителя воздушной гавани, вылеты самолетов задерживаются, однако полностью отменять рейсы не планируется.