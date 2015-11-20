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    ​В Вильнюсе задержан бежавший с автоматом психически больной нарушитель

    Его поисками занимались около 3 тысяч полицейских

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Литовская полиция смогла задержать нарушителя, сбежавшего из под конвоя и похитившего у конвоира автомат.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подтвердил факт задержания генеральный комиссар полиции Линас Пернавас.

    "Преступник задержан, оружие найдено", - сказал Линас Пернавас.

    Сообщается, что 24-летний злоумышленник был задержан за административное правонарушение и, пожаловавшись на нездоровье, сбежал при доставке его в больницу. По одним данным, он психически нездоров, по другим - наркоман.

    В течение нескольких часов его поисками занимались около 3 тысяч полицейских. При задержании никто не пострадал.

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