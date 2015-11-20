​В Вильнюсе задержан бежавший с автоматом психически больной нарушитель

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Литовская полиция смогла задержать нарушителя, сбежавшего из под конвоя и похитившего у конвоира автомат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подтвердил факт задержания генеральный комиссар полиции Линас Пернавас.

"Преступник задержан, оружие найдено", - сказал Линас Пернавас.

Сообщается, что 24-летний злоумышленник был задержан за административное правонарушение и, пожаловавшись на нездоровье, сбежал при доставке его в больницу. По одним данным, он психически нездоров, по другим - наркоман.

В течение нескольких часов его поисками занимались около 3 тысяч полицейских. При задержании никто не пострадал.