В Вильнюсе аварийно сел пассажирский самолет

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Самолет польской авиакомпании LOT, вылетевший из Варшавы, совершил аварийную посадку с 70 пассажирами на борту в аэропорту Вильнюса.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Агне Мажейките.

«Я подтверждаю, что самолет польской компании LOT Bombardier Dash 8 с пассажирами в количестве 70 человек с небольшими повреждениями судна успешно приземлился в аэропорту Вильнюса», — сообщила она.

По ее словам, никто из пассажиров самолета не пострадал, у самолета была обнаружена мелкая поломка. Происхождение поломки на данный момент неизвестно.