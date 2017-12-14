В Вифлееме прошли столкновения палестинцев и израильских военных

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Столкновения палестинской молодежи и израильской армии прошли в Вифлееме (Палестина).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, у стены на границе палестинских территорий и Иерусалима несколько десятков молодых людей подожгли мусорные баки и стали закидывать наблюдательные вышки израильтян камнями и "коктейлями Молотова".

В ответ военные закидали протестующих шумовыми гранатами и гранатами со слезоточивым газом. Беспорядки продолжались около трех часов.