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    В Вифлееме прошли столкновения палестинцев и израильских военных

    Беспорядки продолжались около трех часов

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Столкновения палестинской молодежи и израильской армии прошли в Вифлееме (Палестина).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, у стены на границе палестинских территорий и Иерусалима несколько десятков молодых людей подожгли мусорные баки и стали закидывать наблюдательные вышки израильтян камнями и "коктейлями Молотова". 

    В ответ военные закидали протестующих шумовыми гранатами и гранатами со слезоточивым газом. Беспорядки продолжались около трех часов.

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