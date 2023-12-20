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В Версальском дворце объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва

В Версальском дворце объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва Посетители Версальского дворца были вынуждены покинуть территорию исторического объекта после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 15:15
В Версальском дворце объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва

Посетители Версальского дворца были вынуждены покинуть территорию исторического объекта после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на France Info.

В администрации дворцового комплекса подтвердили, что 2 тыс. посетителей были эвакуированы после сообщения о бомбе. В настоящее время эвакуация уже завершена, на месте работают сотрудники полиции.

Этой осенью в Версальском дворце эвакуация объявлялась по меньшей мере семь раз после телефонных звонков и писем о взрывных устройствах, которые рассылали в различные общественные и государственные учреждения республики.

Один человек был задержан за ложное сообщение о минировании Версальского дворца, его приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно.

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