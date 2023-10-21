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В Версале провели шестую эвакуацию за неделю из-за угроз взрыва

В Версале провели шестую эвакуацию за неделю из-за угроз взрыва Посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали в шестой раз за неделю из-за угроз взрыва.
Другие страны
21 октября 2023 г. 15:32
В Версале провели шестую эвакуацию за неделю из-за угроз взрыва

Посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали в шестой раз за неделю из-за угроз взрыва.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщается на странице дворца в соцсети "X".

Телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей сообщил о том, что эвакуация началась после сообщения о минировании.

"Полиция проводит проверку на прилегающей к дворцу площади после сообщений о подозрительном бесхозном предмете", - сказано в сообщении ведомства.

Во Франции в последнее время участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступают сообщения о минировании, многие из были неоднократно эвакуированы.

Уже пять раз за последнюю неделю эвакуировали посетителей Версаля. Ранее музей Лувра в Париже также закрыл двери для посетителей "по соображениям безопасности".

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