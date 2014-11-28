В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о выходе из СНГ

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о прекращении членства и участия Украины в органах Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает Report, авторами документа стали десять депутатов: лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ее однопартийцы Борис Тарасюк, Иван Крулько, Игорь Жданов, Алена Шкрум, Андрей Кожемякин, Сергей Евтушок, представители "Блока Петра Порошенко" - уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и депутат Валерий Пацкан, а также депутат от "Народного фронта" Вячеслав Кириленко.

Текст законопроекта пока не обнародован.

В октябре текущего года на рассмотрение Верховной рады уже вносился законопроект об остановке действия соглашения о создании СНГ. Тогда инициаторами проекта выступили депутаты от партии "Свобода".