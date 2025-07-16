В Верховной Раде Украины произошла стычка между депутатами из-за "соевой" правки

В Верховной Раде Украины произошла стычка между Гончаренко и Гетманцевым из-за "соевой правки"

В Верховной Раде Украины произошел конфликт между народными депутатами Алексеем Гончаренко и Даниилом Гетманцевым, что привело к блокированию трибуны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина .

Согласно информации, причиной конфликта стало нарушение регламента во время обсуждения так называемой "соевой правки", которая должна была ввести экспортную пошлину в размере 10% на рапс и сою.

Несмотря на то, что парламент в итоге отклонил правку, отдельные депутаты пытались протолкнуть ее повторно, манипулируя процедурой.