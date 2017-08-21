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    В Венгрию за 3 дня не впустили 162 беженца

    Беженцы задержаны при попытке нелегального пересечения госграницы Венгрии

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В приграничных районах Венгрии за три дня задержаны 162 беженца, пытавшихся нелегально пересечь госграницу.

    Как передает Report, об этом сoобщает Anаdolu.

    Согласно заявлению МВД Венгрии, в целом с 7 по 20 августа в районе госграницы задержаны 482 беженца.

    Чтобы остановить поток мигрантов, на границе Венгрии с Сербией протянута колючая проволока, а в приграничных районах объявлено чрезвычайное положение, ужесточено наказание за нелегальный переход границы.

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