В Венгрию за 3 дня не впустили 162 беженца

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В приграничных районах Венгрии за три дня задержаны 162 беженца, пытавшихся нелегально пересечь госграницу.

Как передает Report, об этом сoобщает Anаdolu.

Согласно заявлению МВД Венгрии, в целом с 7 по 20 августа в районе госграницы задержаны 482 беженца.

Чтобы остановить поток мигрантов, на границе Венгрии с Сербией протянута колючая проволока, а в приграничных районах объявлено чрезвычайное положение, ужесточено наказание за нелегальный переход границы.