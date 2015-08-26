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    ​В Венгрию въехало рекордное количество мигрантов

    Власти объявят о создании нового полицейского подразделения, с помощью которого они надеются сдерживать наплыв мигрантов

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Пограничная полиция Венгрии сообщила, что  25 августа  было зарегистрировано рекордное число мигрантов, въехавших в страну, - 2,5 тыс. человек, сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си.

    По словам полицейских, в общей сложности 34 тыс. человек, преимущественно из Сирии, пересекли границу Венгрии в этом месяце.

    Ожидается, что  сегодня  власти объявят о создании нового полицейского подразделения, с помощью которого они надеются сдерживать наплыв мигрантов.

    Венгрия намерена завершить установку ограждения из колючей проволоки на границе с Сербией к концу месяца.

    В настоящее время мигранты пересекают границу там, где ограждение еще не установлено или в нем есть зазор - в районе железнодорожных путей или рек.

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