​В Венгрию въехало рекордное количество мигрантов

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Пограничная полиция Венгрии сообщила, что 25 августа было зарегистрировано рекордное число мигрантов, въехавших в страну, - 2,5 тыс. человек, сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си.

По словам полицейских, в общей сложности 34 тыс. человек, преимущественно из Сирии, пересекли границу Венгрии в этом месяце.

Ожидается, что сегодня власти объявят о создании нового полицейского подразделения, с помощью которого они надеются сдерживать наплыв мигрантов.

Венгрия намерена завершить установку ограждения из колючей проволоки на границе с Сербией к концу месяца.

В настоящее время мигранты пересекают границу там, где ограждение еще не установлено или в нем есть зазор - в районе железнодорожных путей или рек.