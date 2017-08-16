В Венгрию не пустили 116 нелегальных мигрантов

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Силы безопасности Венгрии предотвратили попытку нелегального проникновения в страну 116 беженцев с территории Сербии.

Как передает Report, об этом сообщает венгерская полиция.

Большинство из нелегальных мигрантов – граждане Афганистана и Пакистана.

Венгрия с 31 июля по 13 августа отказала во въезде 472 беженцам.

Ранее для предотвращения проникновения беженцев на территорию Венгрии ее власти установили проволочные заграждения на границе с Сербией и Хорватией, объявили режим ЧП в приграничных районах и ужесточили наказание за нелегальный переход границы.