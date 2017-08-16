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    В Венгрию не пустили 116 нелегальных мигрантов

    Большинство из нелегальных мигрантов – граждане Афганистана и Пакистана

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Силы безопасности Венгрии предотвратили попытку нелегального проникновения в страну 116 беженцев с территории Сербии.

    Как передает Report, об этом сообщает венгерская полиция.

    Большинство из нелегальных мигрантов – граждане Афганистана и Пакистана.

    Венгрия с 31 июля по 13 августа отказала во въезде 472 беженцам.

    Ранее для предотвращения проникновения беженцев на территорию Венгрии ее власти установили проволочные заграждения на границе с Сербией и Хорватией, объявили режим ЧП в приграничных районах и ужесточили наказание за нелегальный переход границы.

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