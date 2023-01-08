В Венгрии заявили о крахе неолиберальной модели глобализации

Неолиберальная модель мирового порядка, при котором доминировали США, себя исчерпала, но пока неизвестно, какой будет новая модель, поскольку ее контуры только вырисовываются.
Как передает Report, об этом говорится в статье на сайте издания
"Неолиберальная модель глобализации исчерпала себя", - написал он.
"Современная модель глобализации была создана после распада Советского Союза, - пояснил Балаж Орбан. - В ее основе лежал однополярный мировой порядок, возглавляемый Соединенными Штатами и основанный, по сути, на неолиберальных принципах". Автор считает, что этот порядок стал рушиться в результате "отсутствия регулирования и государственного контроля" за экономикой и финансами, что впервые продемонстрировал мировой кризис 2008 года.
"События 2010-х годов - миграция, Brexit и победа Дональда Трампа на выборах президента США - показали, что неолиберальный мировой порядок работает не так хорошо, как раньше, и теряет легитимность. А пандемия, которая разразилась в 2020 году, еще раз подтвердила уязвимость неолиберального мирового порядка. Точки над i были поставлены с началом в 2022 году конфликта между Украиной и Россией, который ясно показал, что нынешняя западоцентричность не может быть устойчивой, поскольку соперники Запада усилились, в немалой степени благодаря либерализации торговли и экономики", - говорится в статье советника венгерского премьера.