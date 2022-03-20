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В Венгрии заявили, что ситуация в Украине не изменит иммиграционную политику страны

В Венгрии заявили, что ситуация в Украине не изменит иммиграционную политику страны Венгрия окажет помощь всем украинским беженцам, но по-прежнему будет решительно противодействовать нелегальной иммиграции с севера Африки и Ближнего Востока.
Другие страны
20 марта 2022 г. 07:16
В Венгрии заявили, что ситуация в Украине не изменит иммиграционную политику страны

Венгрия окажет помощь всем украинским беженцам, но по-прежнему будет решительно противодействовать нелегальной иммиграции с севера Африки и Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу начальник Управления по борьбе со стихийными бедствиями Министерства внутренних дел Венгрии Дьердь Баконди.

"Мы защищаем тех, кто бежит (с Украины), но мы также защищаем наши границы и поддерживаем внутреннюю безопасность, без которой не может быть экономического роста и безопасности наших семей, - сказал он в программе венгерского телеканала М1. - Поэтому мы должны продолжать нашу миграционную политику и при этом осуществлять прием (украинских) беженцев".

Баконди, считающийся главным советником премьер-министра Виктора Орбана по вопросам иммиграции, отметил также, что Венгрия по-прежнему сталкивается с многочисленными попытками незаконного проникновения на свою территорию через южную границу с Сербией. По его словам, "неизвестные личности без документов стараются попасть в страну, которую они считают подходящей для въезда на территорию Европейского союза". Поэтому правительство Венгрии будет оказывать гуманитарную помощь украинским беженцам, но при этом бороться "с нелегальной иммиграцией на южной границе", подчеркнул начальник управления МВД. Он напомнил, что, согласно опросам, большинство населения страны поддерживает жесткую политику властей в этой сфере.

По данным его ведомства, на этой неделе количество украинских беженцев, перебравшихся в Венгрию с тех пор, как 24 февраля Россия начала в Украине специальную военную операцию, превысило 460 тыс.

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