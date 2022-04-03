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В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах

В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах В Венгрии завершилось голосование на выборах в Государственное собрание (однопалатный парламент), по итогам которых будут определены премьер-министр и сформировано новое правительство страны.
Другие страны
3 апреля 2022 г. 21:23
В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах

В Венгрии завершилось голосование на выборах в Государственное собрание (однопалатный парламент), по итогам которых будут определены премьер-министр и сформировано новое правительство страны.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство MTI, избирательные участки, работавшие с 6:00, закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 - бакинское время).

По последним данным Национального избирательного бюро, за три часа до закрытия участков явка составляла 63 процента. Таким образом, в конечном итоге она может оказаться выше, чем на прошлых парламентских выборах в Венгрии в 2018 году. Тогда этот показатель составил 70%.

По итогам выборов в Государственное собрание Венгрии будут распределены 199 депутатских мандатов. Правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и их младшим партнерам - христианским демократам - противостоит коалиция из шести оппозиционных партий. Они выдвинули единым кандидатом на пост главы правительства Петера Марки-Зая, мэра небольшого городка Ходмезёвашархей.

Опросы накануне выборов показывали, что позиции "ФИДЕС" выглядят более предпочтительно, чем у их политических противников.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanda parlament seçkiləri başa çatıb

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