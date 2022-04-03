В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах

В Венгрии завершилось голосование на выборах в Государственное собрание (однопалатный парламент), по итогам которых будут определены премьер-министр и сформировано новое правительство страны.

В Венгрии завершилось голосование на выборах в Государственное собрание (однопалатный парламент), по итогам которых будут определены премьер-министр и сформировано новое правительство страны.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство MTI , избирательные участки, работавшие с 6:00, закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 - бакинское время).

По последним данным Национального избирательного бюро, за три часа до закрытия участков явка составляла 63 процента. Таким образом, в конечном итоге она может оказаться выше, чем на прошлых парламентских выборах в Венгрии в 2018 году. Тогда этот показатель составил 70%.

По итогам выборов в Государственное собрание Венгрии будут распределены 199 депутатских мандатов. Правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и их младшим партнерам - христианским демократам - противостоит коалиция из шести оппозиционных партий. Они выдвинули единым кандидатом на пост главы правительства Петера Марки-Зая, мэра небольшого городка Ходмезёвашархей.

Опросы накануне выборов показывали, что позиции "ФИДЕС" выглядят более предпочтительно, чем у их политических противников.