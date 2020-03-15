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В Венгрии зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

В Венгрии зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

Первый летальный исход вследствие заражения новым коронавирусом зарегистрирован в воскресенье в Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оперативный информационный центр при правительстве Венгрии на своем сайте.

В Венгрии в настоящее время выявлено 32 случая инфицирования, один заболевший выздоровел. В стране было объявлено чрезвычайное положение, запрещены крупные массовые мероприятия, а также введен запрет на въезд туристов из Ирана, Италии, Китая и Южной Кореи, за исключением венгерских граждан, прибывающих из указанных стран.

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