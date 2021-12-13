В Венгрии выявили первые два случая заражения "омикрон"-штаммом

Первые два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса выявлены в Венгрии.

Первые два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса выявлены в Венгрии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Это первые случаи инфицирования с момента обнаружения данной разновидности коронавируса. Большинство новых случаев COVID-19 в стране по-прежнему приходится на штамм "дельта", сказала главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон".