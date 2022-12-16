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В Венгрии выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС

В Венгрии выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС Советник премьер-министра страны Балаш Орбан заявил, что его страна выступает за то, чтобы Украина стала членом Евросоюза.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 20:48
В Венгрии выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС

Советник премьер-министра страны Балаш Орбан заявил, что его страна выступает за то, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, что власти надеются на то, что это произойдет «как можно скорее» и что государствам – членам ЕС нужно оказать давление на Еврокомиссию, чтобы ускорить этот процесс.

При этом советник указал, что Будапешт не намерен отказываться от отношений с РФ и «отделяться друг от друга». Орбан отметил, что позиция Венгрии основана на идее поддержания связей.

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Версия на английском языке Hungary calls for Ukraine's early accession to EU

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