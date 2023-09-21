В Венгрии в результате взрыва погиб полицейский

Сотрудник полиции венгерского города Эстергом, вызванный по тревожному звонку в частный дом, погиб в результате взрыва, устроенного психически неуравновешенным мужчиной.
Как передает
Погиб также виновник этого инцидента, а еще не менее шести человек получили ранения.
Полиция продолжает расследование на месте происшествия и пока не опубликовала официальное заявление. По предварительным данным, полицейские были вызваны либо родственниками, либо соседями одного из местных жителей, угрожавшего устроить взрыв. Когда стражи порядка прибыли к его дому, он, по предварительным данным, взорвал газовый баллон, вылив перед этим на землю большое количество бензина.
Находившиеся поблизости люди получили ожоги и травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие доставлены в больницу.