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В Венгрии в результате взрыва погиб полицейский

В Венгрии в результате взрыва погиб полицейский Сотрудник полиции венгерского города Эстергом, вызванный по тревожному звонку в частный дом, погиб в результате взрыва, устроенного психически неуравновешенным мужчиной.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 02:23
В Венгрии в результате взрыва погиб полицейский

Сотрудник полиции венгерского города Эстергом, вызванный по тревожному звонку в частный дом, погиб в результате взрыва, устроенного психически неуравновешенным мужчиной.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал М1 со ссылкой на источники в полицейском управлении.

Погиб также виновник этого инцидента, а еще не менее шести человек получили ранения.

Полиция продолжает расследование на месте происшествия и пока не опубликовала официальное заявление. По предварительным данным, полицейские были вызваны либо родственниками, либо соседями одного из местных жителей, угрожавшего устроить взрыв. Когда стражи порядка прибыли к его дому, он, по предварительным данным, взорвал газовый баллон, вылив перед этим на землю большое количество бензина.

Находившиеся поблизости люди получили ожоги и травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу.

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Версия на английском языке Two people killed in explosion in northern Hungary

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