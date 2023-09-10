О нас

В Венгрии в результате крушения спортивного самолета погибли два человека

В Венгрии в результате крушения спортивного самолета погибли два человека Два человека погибли, четыре получили травмы различной степени тяжести в результате катастрофы спортивного самолета во время авиашоу в районе города Секешфехервар (область Фейер) в Венгрии.
Другие страны
10 сентября 2023 г. 23:59
В Венгрии в результате крушения спортивного самолета погибли два человека

Два человека погибли, четыре получили травмы различной степени тяжести в результате катастрофы спортивного самолета во время авиашоу в районе города Секешфехервар (область Фейер) в Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство MTI, машина потеряла управление и, упав на землю, взорвалась.

"По данным департамента полиции, в результате аварии погибли 67-летняя женщина и 37-летний мужчина", - уточнило агентство.

Самолет упал рядом с автостоянкой и взорвался, после чего загорелся один из припаркованных там автомобилей. Находившиеся в автомашине, а также возле нее люди - двое взрослых и двое детей - получили ожоги и другие травмы. Они были доставлены службой скорой помощи в больницы Секешфехервара и Будапешта.

После трагического инцидента авиашоу было прекращено. Причины аварии пока не известны, начато расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Macarıstanda təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Экслюзивные новости

Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi