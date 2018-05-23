В Венгрии в ДТП с микроавтобусом из Румынии погибли девять человек

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Венгрии произошло ДТП с участием микроавтобуса из Румынии и грузового автомобиля, в результате произошедшего погибли девять человек.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом информирует пресс-служба МИД Румынии.

ДТП произошло под Будапештом в ночь на 23 мая.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком.

К настоящему времени установлено, что четверо погибших имели румынское гражданство. Личности остальных жертв устанавливаются.