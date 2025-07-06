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В Венгрии в ДТП с автобусом пострадали 19 человек

В Венгрии в ДТП с автобусом пострадали 19 человек Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии, среди пострадавших по меньшей мере 17 детей.
Другие страны
6 июля 2025 г. 15:29
В Венгрии в ДТП с автобусом пострадали 19 человек

Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии, среди пострадавших по меньшей мере 17 детей.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на консульский отдел посольства Украины.

"В Венгрии 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. В результате аварии пострадали 19 человек, из них 17 – несовершеннолетние граждане Украины", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что по меньшей мере двое детей получили тяжелые травмы.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanda avtobus qəzası nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb

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