В Венгрии в ДТП с автобусом пострадали 19 человек

Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии, среди пострадавших по меньшей мере 17 детей.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии, среди пострадавших по меньшей мере 17 детей.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на консульский отдел посольства Украины.

"В Венгрии 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. В результате аварии пострадали 19 человек, из них 17 – несовершеннолетние граждане Украины", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что по меньшей мере двое детей получили тяжелые травмы.