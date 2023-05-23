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В Венгрии сообщили о желании Центральной Европы продлить запрет на импорт зерна из Украины

В Венгрии сообщили о желании Центральной Европы продлить запрет на импорт зерна из Украины Венгрия и еще четыре страны Центральной Европы хотели бы сохранить запрет на импорт зерна с Украины до конца года и рассчитывают, что Еврокомиссия одобрит такое решение.
Другие страны
23 мая 2023 г. 20:40
В Венгрии сообщили о желании Центральной Европы продлить запрет на импорт зерна из Украины

Венгрия и еще четыре страны Центральной Европы хотели бы сохранить запрет на импорт зерна из Украины до конца года и рассчитывают, что Еврокомиссия одобрит такое решение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь, напомнивший, что временный запрет был введен на период с 2 мая по 5 июня.

В связи с этим Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к руководству Евросоюза с просьбой продлить эмбарго на поставки из Украины пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса как минимум до конца декабря. "В настоящее время мы ждем предложения Еврокомиссии о сохранении нынешнего режима ЕС после 5 июня", - говорится в заявлении главы Минсельхоза, опубликованном на сайте этого ведомства.

Надь отметил, что в ближайшие пару недель ситуация на аграрных рынках стран Центральной Европы нормализована не будет, поскольку большая часть их зерновых складов по-прежнему занята прошлогодним украинским товаром. Эта продукция, не дошедшая до потребителей в Азии и Африке, застряла в Европе, и ее продажа по демпинговым ценам нанесла серьезный ущерб местным фермерам.

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Версия на английском языке Hungary says Central Europe wants ban on grain imports from Ukraine to be extended

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