В Венгрии сообщили о желании Центральной Европы продлить запрет на импорт зерна из Украины

Венгрия и еще четыре страны Центральной Европы хотели бы сохранить запрет на импорт зерна из Украины до конца года и рассчитывают, что Еврокомиссия одобрит такое решение.
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В связи с этим Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к руководству Евросоюза с просьбой продлить эмбарго на поставки из Украины пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса как минимум до конца декабря. "В настоящее время мы ждем предложения Еврокомиссии о сохранении нынешнего режима ЕС после 5 июня", - говорится в заявлении главы Минсельхоза, опубликованном на сайте этого ведомства.
Надь отметил, что в ближайшие пару недель ситуация на аграрных рынках стран Центральной Европы нормализована не будет, поскольку большая часть их зерновых складов по-прежнему занята прошлогодним украинским товаром. Эта продукция, не дошедшая до потребителей в Азии и Африке, застряла в Европе, и ее продажа по демпинговым ценам нанесла серьезный ущерб местным фермерам.