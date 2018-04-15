В Венгрии прошёл митинг против итогов парламентских выборов

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек собрались в субботу, 14 апреля, на демонстрации в Будапеште в знак несогласия с результатами парламентских выборов.
Как передает Report, об этом сообщает Daily News Hungary.
По данным издания, акция прошла перед зданием парламента в столице Венгрии.
Протестующие призывали к солидарности и единству в интересах свободы, демократии, верховенства закона и свободы печати.
Ранее в Венгрии прошли парламентские выборы. Премьер-министр Венгрии и председатель партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан во время выступления перед своими сторонниками объявил о победе правящей коалиции на голосовании.
В связи с этим ОБСЕ опубликовало отчёт, в котором говорилось об отсутствии справедливой конкуренции и предвзятости СМИ во время выборов в Венгрии.
News DepartmentАвтор новости
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