В Венгрии пройдут выборы в парламент

Очередные выборы в Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии, по итогам которых будут определены премьер-министр и новое правительство страны, состоятся сегодня.

Очередные выборы в Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии, по итогам которых будут определены премьер-министр и новое правительство страны, состоятся сегодня.

Как передает Report, с учетом серьезных разногласий между властями и оппозицией от результатов голосования будет зависеть политический курс Венгрии на ближайшие четыре года.

Правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном противостоит коалиция из шести оппозиционных партий, выдвинувшая кандидатом на пост главы правительства Петера Марки-Зая, 49-летнего мэра небольшого города Ходмезёвашархей. Орбан, который на девять лет старше своего политического оппонента, занимает пост премьера уже три срока подряд - с 2010 года. По итогам прошлых выборов, состоявшихся в 2018 году, "Фидес" и ее младший союзник - Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) - получили в парламенте конституционное большинство в две трети голосов.

В воскресенье борьба будет идти за 199 депутатских мест в Государственном собрании, из которых 93 распределяются по партийным спискам, а 106 - по одномандатным округам. В каждом из них оппозиционная коалиция "Объединение за Венгрию", движимая стремлением во что бы то ни стало нанести поражение партии Орбана, впервые выдвинула единых кандидатов.