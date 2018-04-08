В Венгрии пройдут парламентские выборы

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Всеобщие парламентские выборы пройдут в воскресенье, 8 апреля, в Венгрии, опросы предрекают победу правящей с 2010 года право-популистской партии ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Как передает Report, предыдущие парламентские выборы прошли в Венгрии 6 апреля 2014 года. Победу на них одержала партия Орбана, получив 133 кресла в 199-местном парламенте.

Основная борьба на выборах идет между шестью партиями: право-популистская ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик"), Венгерская социалистическая партия, зеленые либералы LMP ("Политика может быть другой"), партия "Демократическая коалиция" и либеральная партия "Движение Моментум".