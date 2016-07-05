В Венгрии пройдет референдум по квотам на размещение мигрантов

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Венгрии 2 октября пройдет референдум, в ходе которого граждане страны скажут, поддерживают ли они введенные ЕС обязательные квоты на размещение в их стране беженцев.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, соответствующее распоряжение подписал президент страны Янош Адер.

Граждане Венгрии должны ответить на вопрос: "Хотели бы вы, чтобы ЕС без согласия парламента Венгрии занимался урегулированием вопроса, связанного с лицами, не являющимися гражданами Венгрии?".

Напомним, что 4 мая Еврокомиссия предложила наказывать штрафом в размере 250 тыс. евро за каждого не принятого страной беженца. Одновременно высший исполнительный орган власти ЕС предлагает автоматически распределять беженцев по странам сообщества, чтобы страны, находящиеся на внешней границе ЕС, не заполнялись мигрантами. Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия ранее уже выступили против обязательных квот.