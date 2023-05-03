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В Венгрии продлили чрезвычайное положение в связи с событиями в Украине

В Венгрии продлили чрезвычайное положение в связи с событиями в Украине Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии в среду продлило на полгода режим чрезвычайного положения в стране, действующий из-за конфликта на территории Украины.
Другие страны
3 мая 2023 г. 15:05
В Венгрии продлили чрезвычайное положение в связи с событиями в Украине

Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии в среду продлило на полгода режим чрезвычайного положения в стране, действующий из-за конфликта на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, законопроект, позволяющий премьер-министру и правительству принимать некоторые решения посредством указов и постановлений, а не на основе законов, поддержал 131 депутат, против выступили 58.

Дебаты по законопроекту, транслировавшиеся на сайте парламента, показали, что документ одобрили депутаты от коалиции правящих партий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и христианских демократов, а против него высказались представители оппозиции. Документ был внесен в парламент по предложению правительства, которое считает, что из-за вооруженного конфликта в Украине ему по-прежнему требуются особые полномочия для принятия оперативных решений.

ЧП было введено в Венгрии в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса и продлено в связи с событиями в Украине в 2022 году. Еще три года назад решение кабинета Виктора Орбана получить расширенные полномочия на основании чрезвычайного положения вызвало критику со стороны политической оппозиции, а также руководства Евросоюза, однако никаких нарушений законов со стороны властей в связи с этим отмечено не было.

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