В Венгрии продлили чрезвычайное положение в связи с событиями в Украине

Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии в среду продлило на полгода режим чрезвычайного положения в стране, действующий из-за конфликта на территории Украины.

Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии в среду продлило на полгода режим чрезвычайного положения в стране, действующий из-за конфликта на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, законопроект, позволяющий премьер-министру и правительству принимать некоторые решения посредством указов и постановлений, а не на основе законов, поддержал 131 депутат, против выступили 58.

Дебаты по законопроекту, транслировавшиеся на сайте парламента, показали, что документ одобрили депутаты от коалиции правящих партий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и христианских демократов, а против него высказались представители оппозиции. Документ был внесен в парламент по предложению правительства, которое считает, что из-за вооруженного конфликта в Украине ему по-прежнему требуются особые полномочия для принятия оперативных решений.

ЧП было введено в Венгрии в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса и продлено в связи с событиями в Украине в 2022 году. Еще три года назад решение кабинета Виктора Орбана получить расширенные полномочия на основании чрезвычайного положения вызвало критику со стороны политической оппозиции, а также руководства Евросоюза, однако никаких нарушений законов со стороны властей в связи с этим отмечено не было.