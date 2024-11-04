В Венгрии продлили чрезвычайное положение в связи с конфликтом в Украине

Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов продлил еще на полгода, до 18 мая, срок действия чрезвычайного положения в стране в связи с вооруженным конфликтом на территории соседней Украины.

Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов продлил еще на полгода, до 18 мая, срок действия чрезвычайного положения в стране в связи с вооруженным конфликтом на территории соседней Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе голосования, которое транслировалось на сайте законодательного органа, в поддержку соответствующего законопроекта из 199 депутатов высказались 130, против - 49.

Режим чрезвычайного положения позволяет премьер-министру и правительству принимать некоторые решения ускоренным путем посредством указов и постановлений, а не на основе законов, требующих обсуждения в парламенте.

Представляя депутатам законопроект, заместитель премьер-министра Жолт Шемьен отметил, что конфликт в Украине не прекращается, гуманитарная ситуация там тяжелая и это по-прежнему оказывает влияние на Венгрию, которая продолжает принимать украинских беженцев и оказывать экономическую помощь соседней стране, в том числе поставляя туда электроэнергию. Кроме того, сложной остается экономическая ситуация в Европе, которая также страдает из-за войны в Украине.

Кабинет министров считает, что в этих условиях ему необходимы дополнительные механизмы принятия оперативных решений в целях эффективного управления страной.

Напомним, что правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение на 180 дней в связи с событиями в Украине в мае 2022 года и с тех пор продлевало его уже четыре раза.