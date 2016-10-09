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    В Венгрии перестала выходить крупнейшая оппозиционная газета

    Это обусловлено экономическими причинами

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Венгрии перестала выходить крупнейшая оппозиционная газета Nepszabadsag ("Народная свобода").

    Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщили представители газеты в субботу, 8 октября.

    По информации, это обусловлено экономическими причинами. Как заявил представитель владельца газеты, решение о прекращении издания Nepszabadsag будет действовать до "формулировки и реализации новой концепции".

    Nepszabadsag перестала выходить вопреки тому, что являлась самой продаваемой крупноформатной газетой в стране.

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