Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Венгрии перестала выходить крупнейшая оппозиционная газета Nepszabadsag ("Народная свобода").

Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщили представители газеты в субботу, 8 октября.

По информации, это обусловлено экономическими причинами. Как заявил представитель владельца газеты, решение о прекращении издания Nepszabadsag будет действовать до "формулировки и реализации новой концепции".

Nepszabadsag перестала выходить вопреки тому, что являлась самой продаваемой крупноформатной газетой в стране.