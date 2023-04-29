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В Венгрии отменили последние ограничения в связи с коронавирусом

В Венгрии отменили последние ограничения в связи с коронавирусом Последние ограничения, вызванные пандемией COVID-19, отменены в Венгрии.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 16:05
В Венгрии отменили последние ограничения в связи с коронавирусом

Последние ограничения, вызванные пандемией COVID-19, отменены в Венгрии.

С 1 мая обязательное ношение масок в медицинских и социальных учреждениях больше не требуется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу на своем сайте правительство страны.

Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии пояснил, что такое решение принято "в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией". В то же время руководство больниц может устанавливать в определенных отделениях своих учреждений обязательное использование масок сотрудниками и посетителями.

По данным Всемирной организации здравоохранения, начиная с 2020 года в Венгрии было зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 48 754 человека.

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