В Венгрии отменили последние ограничения в связи с коронавирусом

Последние ограничения, вызванные пандемией COVID-19, отменены в Венгрии.

Последние ограничения, вызванные пандемией COVID-19, отменены в Венгрии.

С 1 мая обязательное ношение масок в медицинских и социальных учреждениях больше не требуется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу на своем сайте правительство страны.

Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии пояснил, что такое решение принято "в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией". В то же время руководство больниц может устанавливать в определенных отделениях своих учреждений обязательное использование масок сотрудниками и посетителями.

По данным Всемирной организации здравоохранения, начиная с 2020 года в Венгрии было зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 48 754 человека.