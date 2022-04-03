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В Венгрии открылись участки для голосования на парламентских выборах

В Венгрии открылись участки для голосования на парламентских выборах Голосование на выборах в Государственное собрание (однопалатный парламент), по итогам которых будет сформировано новое правительство страны, началось в воскресенье в Венгрии.
Другие страны
3 апреля 2022 г. 09:15

Голосование на выборах в Государственное собрание (однопалатный парламент), по итогам которых будет сформировано новое правительство страны, началось в воскресенье в Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство MTI, избирательные участки открылись в 6:00 (08:00, бакинское время) и будут работать до 19:00 (21:00).

Борьба на выборах идет за 199 депутатских мест, из которых 93 распределяются по партийным спискам, а 106 - по одномандатным округам. Правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном противостоит коалиция из шести оппозиционных партий, выдвинувшая кандидатом на пост главы правительства Петера Марки-Зая, мэра городка Ходмезёвашархей. Орбан занимает пост премьера с 2010 года, уже три срока подряд (он также возглавлял правительство в 1998-2002 годах).

По итогам прошлых выборов, состоявшихся в 2018 году, "ФИДЕС" и ее младший союзник - Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) - получили в парламенте конституционное большинство в две трети голосов. Согласно опросам, на этот раз они вновь могут одержать победу, но, скорее всего, обеспечат себе лишь простое большинство.

Явка на парламентских выборах в 2018 году составила 70%. Ожидается, что с учетом нынешней сложной ситуации она может быть еще выше. И правительство, и оппозиция заявляют, что ставки крайне высоки.

Отметим, что день выборов не является в Венгрии днем тишины, однако запрещается проводить митинги, заниматься агитацией ближе 150 м от участков, организовывать подвоз избирателей к участкам на автобусах, передавать политическую рекламу на радио и телеканалах. В то же время ранее размещенные предвыборные агитационные материалы могут оставаться на своих местах. После закрытия участков для голосования разрешается публикация результатов экзитполов.

Граждане Венгрии, постоянно проживающие за рубежом, могут проголосовать по почте. Те, кто находится там временно, голосуют на участках, открытых в посольствах и консульствах. Как сообщил глава МИД Петер Сийярто, голосование в 145 венгерских представительствах в 98 странах началось еще в субботу.

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