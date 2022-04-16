О нас
Аудио новости

В Венгрии объявили окончательные итоги парламентских выборов

В Венгрии объявили окончательные итоги парламентских выборов Результаты состоявшихся в Венгрии 3 апреля парламентских выборов, на которых одержала победу правящая партия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, признаны окончательными.
Другие страны
16 апреля 2022 г. 20:37
В Венгрии объявили окончательные итоги парламентских выборов

Результаты состоявшихся в Венгрии 3 апреля парламентских выборов, на которых одержала победу правящая партия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, признаны окончательными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу информационное агентство MTI после того, как Верховный суд страны отклонил единственную жалобу, поступившую по итогам голосования.

Национальная избирательная комиссия (НИК) Венгрии в четверг утвердила результаты выборов по одномандатным округам и партийным спискам. Несогласие с ними выразила только оппозиционная националистическая партия "Наша родина", требовавшая перепроверки бюллетеней, присланных по почте. "Решение можно было обжаловать в течение одного дня, и единственная просьба о пересмотре итогов была рассмотрена Верховным судом в субботу", - уточнило MTI. На своем заседании суд счел обращение "Нашей родины" безосновательным, и решение НИК вступило в силу.

В соответствии с результатами волеизъявления правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшие партнеры - христианские демократы - получили в Государственном собрании (однопалатном парламенте) конституционное большинство в 135 из 199 депутатских мандатов. Разношерстная коалиция из шести оппозиционных партий сумела обеспечить себе лишь 57 мест, а "Наша родина", которая участвовала в выборах самостоятельно, - шесть мест. Одно депутатское кресло досталось представителю списка немецкого меньшинства.

Теперь Орбан, который занимает должность премьера с 2010 года, будет избран на этот пост еще на один четырехлетний срок и приступит к формированию правительства. Голосование по его кандидатуре, результаты которого заранее известны, должно состояться на первом заседании парламента нового созыва. Ожидается, что оно пройдет в начале мая. Точную дату назначит президент Венгрии Янош Адер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Macarıstanda parlament seçkilərinin yekun nəticələri açıqlanıb

Самое важное

Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
16 апреля 2022 г. 14:53
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
14 апреля 2022 г. 19:40
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
Фото50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
14 апреля 2022 г. 18:32
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
14 апреля 2022 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi