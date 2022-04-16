В Венгрии объявили окончательные итоги парламентских выборов

Результаты состоявшихся в Венгрии 3 апреля парламентских выборов, на которых одержала победу правящая партия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, признаны окончательными.

Результаты состоявшихся в Венгрии 3 апреля парламентских выборов, на которых одержала победу правящая партия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, признаны окончательными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу информационное агентство MTI после того, как Верховный суд страны отклонил единственную жалобу, поступившую по итогам голосования.

Национальная избирательная комиссия (НИК) Венгрии в четверг утвердила результаты выборов по одномандатным округам и партийным спискам. Несогласие с ними выразила только оппозиционная националистическая партия "Наша родина", требовавшая перепроверки бюллетеней, присланных по почте. "Решение можно было обжаловать в течение одного дня, и единственная просьба о пересмотре итогов была рассмотрена Верховным судом в субботу", - уточнило MTI. На своем заседании суд счел обращение "Нашей родины" безосновательным, и решение НИК вступило в силу.

В соответствии с результатами волеизъявления правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшие партнеры - христианские демократы - получили в Государственном собрании (однопалатном парламенте) конституционное большинство в 135 из 199 депутатских мандатов. Разношерстная коалиция из шести оппозиционных партий сумела обеспечить себе лишь 57 мест, а "Наша родина", которая участвовала в выборах самостоятельно, - шесть мест. Одно депутатское кресло досталось представителю списка немецкого меньшинства.

Теперь Орбан, который занимает должность премьера с 2010 года, будет избран на этот пост еще на один четырехлетний срок и приступит к формированию правительства. Голосование по его кандидатуре, результаты которого заранее известны, должно состояться на первом заседании парламента нового созыва. Ожидается, что оно пройдет в начале мая. Точную дату назначит президент Венгрии Янош Адер.