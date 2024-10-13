В Венгрии обвинили Transparency International в предвзятости и сговоре с оппозиционерами страны

Правительство Венгрии обвиняет отделение международной НПО Transparency International (TI) в стране, призванной бороться с коррупцией по всему миру, в предвзятости и выполнении политических заказов своих западных спонсоров.

Правительство Венгрии обвиняет отделение международной НПО Transparency International (TI) в стране, призванной бороться с коррупцией по всему миру, в предвзятости и выполнении политических заказов своих западных спонсоров.

Как передает Report , об этом говорится в докладе Управления по защите национального суверенитета Венгрии, выдержки из которого были опубликованы в газете Magyar Nemzet.

"Отделение TI в Венгрии наполовину финансируется Джорджем Соросом, а также получает средства от тех, кто поддерживает венгерскую оппозицию, - Еврокомиссии и "Германского фонда Маршалла", который является троянским конем американской политики в Европе", - отмечается в докладе.

Издание уточняет, что американский финансист венгерского происхождения Сорос использует свои фонды "Открытое общество" для продвижения политических интересов за рубежом. Венгерское правительство считает миллиардера своим чуть ли не главным противником, и неоднократно указывало на его попытки добиться смены власти в стране.

"Венгерское отделение TI нельзя назвать независимым ни с точки зрения его финансового положения, ни с точки зрения его деятельности, поскольку оно находится на службе у групп глобальных интересов. Его также нельзя назвать транспарентным, поскольку оно отказалось сотрудничать с Управлением по защите национального суверенитета и не предоставило доступа к своим контрактам, заключенным с иностранными организациями", - делают вывод авторы доклада.

В документе поясняется, что на основании докладов TI с критикой в адрес венгерских властей за недостаточные усилия по борьбе с коррупцией Еврокомиссия принимает решения о наказании правительства страны. Брюссель уже в течение нескольких лет удерживает значительные средства, причитающиеся Будапешту из общих фондов ЕС.