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В Венгрии обвинили лидеров ЕС в затягивании российско-украинского конфликта

В Венгрии обвинили лидеров ЕС в затягивании российско-украинского конфликта Лидеры Евросоюза пытаются затянуть российско-украинский конфликт, чтобы спасти себя, так как, если наступит мир, им придется ответить за свою провальную политику и уйти в отставку.
Другие страны
25 мая 2025 г. 19:09
В Венгрии обвинили лидеров ЕС в затягивании российско-украинского конфликта

Лидеры Евросоюза пытаются затянуть российско-украинский конфликт, чтобы спасти себя, так как, если наступит мир, им придется ответить за свою провальную политику и уйти в отставку.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, так охарактеризовал действия Брюсселя официальный представитель правящей партии Венгрии Тамаш Менцер, выступивший в воскресной программе радиостанции Kossuth.

Он назвал абсурдным тот факт, что лидеры ЕС игнорируют интересы стран сообщества ради выгоды Украины, которая не является членом европейского объединения.

"Они делают это для того, чтобы спасти себя. Поскольку, если наступит мир, им придется отчитаться за плохие решения по войне и санкциям против России, за судьбу €150 млрд, выделенных Украине, а также взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку, чего они явно не хотят", - сказал Менцер.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan Aİ liderlərini Ukraynadakı münaqişəni uzatmaqda ittiham edib

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