В Венгрии объявлено ЧП из-за коронавируса

Правительство Венгрии объявило в стране режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель правительства Золтан Ковач.

"Правительство Венгрии объявляет чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса. Вскоре могут последовать дополнительные превентивные меры", - написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.

В стране на данный момент выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Инфекция обнаружена у восьми иранцев, одного британца и четырех граждан Венгрии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 100 странах.