О нас

В Венгрии начались военные учения сил НАТО

В Венгрии начались военные учения сил НАТО Вооруженные силы Венгрии начали крупнейшие за последние несколько лет учения, необходимость которых вызвана конфликтом на территории соседней Украины.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 07:53
В Венгрии начались военные учения сил НАТО

Вооруженные силы Венгрии начали крупнейшие за последние несколько лет учения, необходимость которых вызвана конфликтом на территории соседней Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки.

В них принимают участие военнослужащие других стран НАТО.

Глава военного ведомства отметил, что в ходе учений, которые пройдут в нескольких районах Венгрии, состоится проверка боеготовности армейских подразделений и будет отрабатываться "взаимодействие между силами обороны и гражданской администрацией". Учения, получившие название "Адаптивные гусары - 23", продлятся до 26 ноября.

"Мы живем в эпоху опасностей: война, нелегальная миграция, а вместе с ними угроза терроризма преследуют Европу. Для венгерского правительства самым важным являются сохранение мира, безопасность Венгрии и венгерского народа, которую может гарантировать хорошо подготовленная армия", - говорится в заявлении министра, размещенном на сайте его ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Macarıstan ordusu son illərin ən böyük təlimlərinə başlayıb

Самое важное

Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00
В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
ФотоВ Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
1 ноября 2023 г. 14:24
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
31 октября 2023 г. 13:27
Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
ФотоАзербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
31 октября 2023 г. 13:25
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi