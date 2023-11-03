В Венгрии начались военные учения сил НАТО

Вооруженные силы Венгрии начали крупнейшие за последние несколько лет учения, необходимость которых вызвана конфликтом на территории соседней Украины.

Вооруженные силы Венгрии начали крупнейшие за последние несколько лет учения, необходимость которых вызвана конфликтом на территории соседней Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки.

В них принимают участие военнослужащие других стран НАТО.

Глава военного ведомства отметил, что в ходе учений, которые пройдут в нескольких районах Венгрии, состоится проверка боеготовности армейских подразделений и будет отрабатываться "взаимодействие между силами обороны и гражданской администрацией". Учения, получившие название "Адаптивные гусары - 23", продлятся до 26 ноября.

"Мы живем в эпоху опасностей: война, нелегальная миграция, а вместе с ними угроза терроризма преследуют Европу. Для венгерского правительства самым важным являются сохранение мира, безопасность Венгрии и венгерского народа, которую может гарантировать хорошо подготовленная армия", - говорится в заявлении министра, размещенном на сайте его ведомства.