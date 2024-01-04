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В Венгрии иностранные инвестиции в 2023 году достигли рекордных €13 млрд

В Венгрии иностранные инвестиции в 2023 году достигли рекордных €13 млрд Иностранные инвестиции в экономику Венгрии достигли в 2023 году рекордного уровня, превысив 13 млрд евро.
Другие страны
4 января 2024 г. 14:39
В Венгрии иностранные инвестиции в 2023 году достигли рекордных €13 млрд

Иностранные инвестиции в экономику Венгрии достигли в 2023 году рекордного уровня, превысив 13 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook.

Сийярто отметил, что это в два раза больше, чем годом ранее.

По его словам, национальная экономика устанавливает инвестиционные рекорды уже второй год подряд. "В 2022 году были получены инвестиции на сумму 6,5 млрд евро, а в прошлом году - на 13,13 млрд евро. Благодаря этому было создано 19 тыс. новых рабочих мест", - отметил глава МИД.

Правительство считает, что для страны с объемом ВВП менее 165 млрд евро это хороший показатель.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanda 2023-cü ildə xarici investisiyalar rekord həddə çatıb
Версия на английском языке Foreign investments in Hungary reach record €13 billion in 2023

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