В Венгрии иностранные инвестиции в 2023 году достигли рекордных €13 млрд

Иностранные инвестиции в экономику Венгрии достигли в 2023 году рекордного уровня, превысив 13 млрд евро.
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Сийярто отметил, что это в два раза больше, чем годом ранее.
По его словам, национальная экономика устанавливает инвестиционные рекорды уже второй год подряд. "В 2022 году были получены инвестиции на сумму 6,5 млрд евро, а в прошлом году - на 13,13 млрд евро. Благодаря этому было создано 19 тыс. новых рабочих мест", - отметил глава МИД.
Правительство считает, что для страны с объемом ВВП менее 165 млрд евро это хороший показатель.