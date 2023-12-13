Парламент Венгрии запретил финансирование политических партий из-за рубежа

Парламент Венгрии принял закон о защите национального суверенитета, устанавливающий запрет на финансирование политических партий из-за рубежа.

Парламент Венгрии принял закон о защите национального суверенитета, устанавливающий запрет на финансирование политических партий из-за рубежа.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в поддержку документа, разработанного правительством и внесенного правящей партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", высказались 140 депутатов, против - 50.

В соответствии с законопроектом иностранное финансирование политических партий объявляется в Венгрии преступлением, которое будет наказываться тюремным заключением на срок до трех лет, а следить за соблюдением этой меры и собирать информацию о возможных нарушителях предстоит новому государственному управлению по защите национального суверенитета.