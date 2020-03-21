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В Венгрии число заразившихся коронавирусом превысило 100

​В Венгрии число заразившихся коронавирусом превысило 100

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венгрии достигло 103, семеро выздоровели, четверо умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу оперативный штаб при правительстве Венгрии.

Правительство Венгрии для борьбы с коронавирусом ввело чрезвычайное положение, закрыло границы, запретило крупные массовые мероприятия и ограничило время работы ресторанов. Кроме того, власти, для снижения негативного влияния на экономику, объявили мораторий на выплату кредитов до конца года и освободили предприятия сферы обслуживания от оплаты налога на заработную плату.

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