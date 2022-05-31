В Венгрии арестованы пять человек за отмывание денег на трех континентах

Правоохранительные органы Венгрии пресекли деятельность преступной группировки, вовлеченной в отмывание денег и мошенничество с документами.

Правоохранительные органы Венгрии пресекли деятельность преступной группировки, вовлеченной в отмывание денег и мошенничество с документами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в Европоле, оказавшем поддержку в проведении операции.

В ходе рейда были обысканы 24 дома, арестованы пять человек и задержаны для допроса еще 16 человек. В Австралии и 31 стране Европы и Южной Америки были изъяты активы, в том числе роскошный автомобиль, большое количество электронного оборудования, мобильные телефоны и sim-карты, устройства для хранения данных, кредитные карты, оружие и боеприпасы, украшения и наличные в различной валюте общей суммой 120 тыс евро.

Как показало следствие, члены группировки создали ряд компаний, не ведущих никакой экономической деятельности, и открыли от имени этих компаний множество банковских счетов для отмывания преступных денег. Группировка занималась незаконной деятельностью как минимум с сентября 2020 года и отмыла не менее 44 млн евро.

Всего в группировку входило 44 человека, 10 из которых являлись организаторами, а остальные 34 действовали в качестве посредников. Как правило, посредники являлись представителями наиболее уязвимых слоев населения, которые предоставляли свои личные данные (для создания компаний, открытия счетов и проведения операций) за минимальную компенсацию. В некоторых случаях они также сотрудничали со злоумышленниками для снятия и перевода средств.