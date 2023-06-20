В Венгрии арестовали норвежца, планировавшего массовое убийство, как Брейвик

Венгерские власти арестовали в Будапеште 45-летнего норвежца, подозреваемого в намерении совершить массовое убийство, которое должно было бы "превзойти" преступление, совершенное в 2011 году ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком.

Венгерские власти арестовали в Будапеште 45-летнего норвежца, подозреваемого в намерении совершить массовое убийство, которое должно было бы "превзойти" преступление, совершенное в 2011 году ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Главное столичное полицейское управление.

Так, задержанный иностранец, имя которого не называется, разместил угрозы на портале обмена видеоматериалами, был обнаружен и задержан в прошлую среду.

Подозреваемый утверждал, что хотел бы "превзойти Брейвика". По данным следствия, он писал на норвежском и английском языках.

Норвежская полиция, с которой связались венгерские коллеги, сообщила, что ранее этот человек привлекался к уголовной ответственности за насильственные и сексуальные преступления. В минувшую субботу ему были предъявлены официальные обвинения в намерении совершить массовое убийство, однако венгерские власти подозревают, что он страдает расстройством психики. Сейчас он помещен на проверку в психиатрическую клинику.

В 2011 году ультраправый норвежский экстремист Брейвик совершил в Осло взрыв, а затем расстрелял участников молодежного форума на острове Утёйа. Тогда погибли 77 человек, более 150 получили ранения. Сейчас он отбывает 21-летнее тюремное заключение.