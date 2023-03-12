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В Венгрии 19 автомобилей загорелись в массовом ДТП, пострадали 36 человек

В Венгрии 19 автомобилей загорелись в массовом ДТП, пострадали 36 человек В Венгрии произошло массовое ДТП с участием около 40 автомобилей.
Другие страны
12 марта 2023 г. 15:45
В Венгрии 19 автомобилей загорелись в массовом ДТП, пострадали 36 человек

В Венгрии произошло массовое ДТП с участием около 40 автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, инцидент произошел на шоссе M1 в 25 километрах к западу от Будапешта. В результате аварии 19 автомобилей загорелись, 36 человек получили травмы. 13 человек госпитализировали с серьезными травмами, одного - в тяжелом состоянии. По сведениям венгерской компании-оператора автомагистралей, причиной аварии могла послужить плохая видимость из-за пыльной бури.

На место происшествия прибыли четыре спасательных вертолета, а также пожарно-спасательные команды из близлежащих городов.

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Версия на английском языке More than 40 vehicles involved in highway pileup in Hungary
Версия на азербайджанском языке Macarıstanda 19 avtomobil yanıb, onlarla insan xəsarət alıb

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