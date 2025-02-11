В Венесуэлу направились два авиарейса с мигрантами из США

Два пассажирских самолета компании Conviasa с депортированными из США мигрантами направляются в Венесуэлу.

Два пассажирских самолета компании Conviasa с депортированными из США мигрантами направляются в Венесуэлу.

Как передает Report , об этом говорится в коммюнике правительства Боливарианской Республики, размещенном в Telegram-канале министра информации и связи Фредди Няньеса.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла информирует свой народ и весь мир о том, что сейчас два самолета, принадлежащих нашей авиакомпании Conviasa, которые были направлены в Соединенные Штаты Америки в рамках программы "Возвращение на Родину", чтобы перевезти на нашу территорию венесуэльских соотечественников-мигрантов из США, находятся на пути к венесуэльской земле", - говорится в правительственном коммюнике.

В ходе переговоров с посланником президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричардом Гренеллом было заявлено, что любая передача возвращающихся на Родину венесуэльцев должна "осуществляться при абсолютном уважении их достоинства и прав человека", подчеркивается в коммюнике.