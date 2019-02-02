В Венесуэле заявили о планах США колонизировать страну

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты готовят колонизацию Венесуэлы путём военного переворота.

Как передает Report, об этом заявил постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада.

«Реколонизация Трампа является правильной характеристикой того, что постепенно стало планом военного вторжения США против Венесуэлы. Это событие, которое никогда не видели в нашей истории», — написал дипломат в статье, опубликованной на сайте правительства.

По словам Монкада, президент США Дональд Трамп хочет с помощью военных вторгнуться в Венесуэлу.

«Мы должны не допустить, чтобы Венесуэла стала поводом для Трампа развязать войну, которую он ищет, чтобы спасти свою шкуру как президента», — отметил постпред.